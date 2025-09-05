Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 11,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 11,60 USD. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 11,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 713.741 Ford Motor-Aktien.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,99 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 3,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 27,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,675 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Aktie aus.

