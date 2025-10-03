DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.793 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend freundlich

03.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,38 EUR 0,05 EUR 0,46%
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 12,29 USD zu. Bei 12,35 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 2.634.006 Stück.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Abschläge von 31,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

