Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Ford Motor zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,28 USD. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,26 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 536.199 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,43 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 31,20 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 22.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,18 USD fest.

