So entwickelt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend ins Minus

08.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend ins Minus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,66 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,66 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,59 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,73 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.163.837 Stück gehandelt.

Bei 11,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 2,83 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 27,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,675 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 22.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,17 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

