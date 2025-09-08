Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,61 USD ab.

Die Ford Motor-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 11,61 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 11,58 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 593.898 Stück.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 3,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Mit einem Kursverlust von 27,26 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,675 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Ford Motor gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,17 USD je Ford Motor-Aktie.

