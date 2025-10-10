DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Aktienkurs aktuell

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend verlustreich

10.10.25 20:25 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,80 EUR -0,06 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 11,47 USD. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,36 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.151.307 Ford Motor-Aktien.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 10,39 Prozent niedriger. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 35,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Ford Motor rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen