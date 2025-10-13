Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 11,56 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,56 USD. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,63 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 700.689 Ford Motor-Aktien.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,95 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,16 USD je Aktie.

