Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Fokus auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Nachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 11,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,97 EUR 0,24 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,56 USD. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,63 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 700.689 Ford Motor-Aktien.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,95 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Erste Schätzungen: Ford Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach

Nachrichten zu Ford Motor Co.

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

