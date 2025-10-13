Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend im Plus

Ford Motor im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 11,50 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,50 USD zu. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,63 USD zu. Bei 11,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 3.353.820 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 12,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 36,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Ford Motor-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,16 USD je Aktie belaufen.

