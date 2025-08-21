DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,60 +5,9%Dow45.739 +2,1%Nas21.492 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,56 -0,2%Gold3.371 +1,0%
So entwickelt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

22.08.25 16:09 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 11,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,11 EUR 0,46 EUR 4,73%
Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 11,51 USD. In der Spitze legte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,51 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 610.570 Stück.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 4,04 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,680 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

