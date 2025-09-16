DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend stabil

22.09.25 20:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 11,62 USD.

Mit einem Wert von 11,62 USD bewegte sich die Ford Motor-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,68 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 11,58 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.921.849 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 USD am 10.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 27,32 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

