Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor schiebt sich am Abend vor

Kurs der Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ford Motor konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 11,96 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 11,96 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,81 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 3.040.948 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 11,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 0,21 Prozent zulegen. Bei 8,45 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,681 USD je Ford Motor-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,00 USD je Ford Motor-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,81 Mrd. USD umgesetzt.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an