Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend stärker

21.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend stärker

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 12,59 USD.

Ford Motor Co.
10,74 EUR 0,54 EUR 5,31%
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 12,59 USD. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,62 USD an. Mit einem Wert von 12,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.939.557 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 12,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 1,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 50,18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Ford Motor dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

