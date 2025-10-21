Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 12,59 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 12,59 USD. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,62 USD an. Mit einem Wert von 12,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.939.557 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 12,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 1,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 50,18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Ford Motor dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

