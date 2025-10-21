Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Ford Motor zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 12,34 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,43 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,25 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.498.373 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,80 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,56 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
