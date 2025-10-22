Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 12,50 USD ab.

Die Ford Motor-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 12,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 12,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.188.389 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 2,31 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 USD am 10.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,44 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 50,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 47,81 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Ford Motor-Aktie.

