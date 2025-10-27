Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor büßt am Abend ein

Ford Motor im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 13,24 USD nach.

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 13,24 USD abwärts. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,21 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 13,67 USD. Zuletzt wechselten via New York 14.359.882 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,97 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 5,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,669 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,46 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,70 Prozent auf 50,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

