Formycon Aktie News: Formycon schiebt sich am Vormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 24,40 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 24,40 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,40 EUR. Bisher wurden heute 64 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 163,93 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 21,39 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,111 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

