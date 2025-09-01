Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 24,20 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 24,20 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 23,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,95 EUR. Bisher wurden heute 4.659 Formycon-Aktien gehandelt.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 62,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.

