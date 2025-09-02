Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 24,25 EUR.
Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 24,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 24,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 895 Formycon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 62,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach unten.
Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.
Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,111 EUR je Formycon-Aktie.
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze
Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
