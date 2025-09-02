Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Formycon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 24,25 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 24,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 24,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 895 Formycon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 62,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,111 EUR je Formycon-Aktie.

