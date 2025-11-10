Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Kursplus

Formycon im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 19,62 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:06 Uhr 1,7 Prozent. Die Formycon-Aktie legte bis auf 19,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 19,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.009 Formycon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 228,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 3,06 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,622 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

