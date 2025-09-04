Formycon Aktie News: Formycon wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 22,40 EUR.
Die Formycon-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 22,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 21,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.666 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 187,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 14,38 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.
Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,111 EUR ausweisen wird.
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze
Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
