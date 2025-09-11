Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Formycon

Formycon im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,15 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,15 EUR. Bei 22,15 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 190,74 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR im Vergleich zu 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Formycon-Aktie.

