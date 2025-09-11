DAX23.796 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,27 +0,6%Gold3.643 ±0,0%
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
So entwickelt sich Formycon

Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag billiger

15.09.25 09:29 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag billiger

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 22,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
21,85 EUR -0,40 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,5 Prozent auf 22,10 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 22,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 191,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,21 Prozent.

Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
