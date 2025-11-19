DAX23.217 +0,2%Est505.557 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.546 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,41 -2,2%Gold4.072 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Nachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 23,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,25 EUR 1,10 EUR 4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:47 Uhr sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 23,45 EUR zu. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 23,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.958 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 63,59 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.04.2026 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,764 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

