Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 23,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,9 Prozent auf 23,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 23,95 EUR. Bei 23,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.633 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 171,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 19,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 19,92 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Formycon am 23.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,780 EUR je Formycon-Aktie.

