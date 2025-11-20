Formycon Aktie News: Formycon am Mittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 23,90 EUR.

Das Papier von Formycon konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 23,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 23,95 EUR. Bei 23,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.949 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 62,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 19,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,42 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR im Vergleich zu 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.04.2026 präsentieren.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,780 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi

Formycon-Aktie rot: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert