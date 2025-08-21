DAX24.328 +0,1%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.332 -0,2%
So bewegt sich Formycon

Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Aufschlag

22.08.25 12:05 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Formycon zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,55 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
24,15 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 24,55 EUR. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.865 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 162,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 28,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Experten taxieren den Formycon-Gewinn für das Jahr 2028 auf 1,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
