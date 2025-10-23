Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Formycon

Blick auf Formycon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 22,80 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 22,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 22,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.139 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 182,46 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,88 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Formycon-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,140 EUR fest.

