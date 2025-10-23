DAX24.152 ±0,0%Est505.655 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,64 +0,5%Gold4.113 +0,5%
Blick auf Formycon-Kurs

Formycon Aktie News: Formycon wird am Vormittag ausgebremst

23.10.25 09:22 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 23,30 EUR.

Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 23,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 23,30 EUR. Bei 23,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 83 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 176,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 17,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,140 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
