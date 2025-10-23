Formycon Aktie News: Formycon fällt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Formycon. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 23,00 EUR.

Die Formycon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 22,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.868 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 180,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 19,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2027 0,140 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

