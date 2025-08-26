Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 24,30 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 24,30 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 24,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 23,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.198 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 165,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 21,07 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen