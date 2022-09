Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Fresenius SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 24,37 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,22 EUR ein. Bei 24,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 503.671 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 44,80 EUR erreichte der Titel am 02.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,40 EUR ab. Mit Abgaben von 4,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,57 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.018,00 EUR – ein Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.246,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,23 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im August 2022

Fresenius-Aktie schwächer: Fresenius will wohl Helios-Teilverkauf blockieren

Fresenius-Aktie im Aufwind: Michael Sen folgt auf Stephan Sturm an Konzernspitze

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius