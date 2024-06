Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 29,49 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,43 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250.216 Stück gehandelt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Gewinne von 5,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,937 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Fresenius SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,93 EUR fest.

