Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Mittag zu

Fresenius SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 33,85 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 33,85 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.160 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 36,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,847 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,50 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Wie Experten die Fresenius SE-Aktie im Dezember einstuften

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX aktuell: DAX legt am Nachmittag zu