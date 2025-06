Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 44,16 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 44,16 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 43,71 EUR. Mit einem Wert von 44,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 33.234 Stück.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 44,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 27,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 58,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,29 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

