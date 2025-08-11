Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Dienstagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 43,68 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 43,68 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 43,57 EUR ein. Mit einem Wert von 43,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.365 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,65 Prozent. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 29,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,18 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

