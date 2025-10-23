Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 49,13 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 49,13 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 49,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 374.179 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 49,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,62 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Fresenius SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse