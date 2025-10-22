Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Fresenius SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 48,09 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 48,09 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,31 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,89 EUR. Bei 48,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 77.093 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 49,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 34,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,62 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Aktie aus.

