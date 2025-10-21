Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag in Rot

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 48,14 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 48,14 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,22 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 88.295 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 49,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 52,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,62 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

