Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,11 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,11 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,20 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153.560 Stück gehandelt.
Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,02 EUR. Gewinne von 1,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 34,32 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,62 EUR aus.
Am 06.08.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,36 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
