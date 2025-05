Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 42,14 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 42,14 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142.038 Fresenius SE-Aktien.

Am 07.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2024 auf bis zu 27,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 48,44 EUR.

Am 07.05.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet

Buy für Fresenius SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse