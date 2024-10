Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag tiefer

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 33,49 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 33,49 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,38 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.201 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,60 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 39,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,870 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,66 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Fresenius SE-Aktie.

