Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagvormittag

19.09.25 09:27 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 47,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,94 EUR 0,06 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,14 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,22 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 11.211 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 1,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

