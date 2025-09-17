DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.156 ±0,0%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Blick auf Aktienkurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag nahezu unverändert

19.09.25 16:10 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Kurs von 47,06 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,95 EUR 0,07 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,06 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,35 EUR zu. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,99 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 386.346 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,15 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,85 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie stabil: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen