Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag nahezu unverändert
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Kurs von 47,06 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,06 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,35 EUR zu. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,99 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 386.346 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,15 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,85 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,81 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,36 EUR je Aktie.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
