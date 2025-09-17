Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Mittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 47,21 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,21 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 69.560 Stück.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

