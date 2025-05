Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Fresenius SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 42,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 42,96 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 167.965 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,06 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2024 bei 27,81 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 54,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,00 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius SE-Aktie