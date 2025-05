Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 44,89 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 44,89 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,98 EUR. Mit einem Wert von 44,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 59.093 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 48,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 7,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 27,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,28 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 5,09 Mrd. EUR gegenüber 4,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,67 EUR je Aktie.

