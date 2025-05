Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Plus

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 44,83 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,83 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,98 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,78 EUR. Zuletzt wechselten 17.626 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,76 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 45,28 EUR angegeben.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

