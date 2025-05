Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 45,29 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 45,29 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,09 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.441 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 6,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,53 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,28 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Mrd. EUR – ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

