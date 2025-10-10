Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 47,25 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 47,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,05 EUR aus. Mit einem Wert von 47,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 60.891 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,93 Prozent.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,79 Mrd. EUR – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

