Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 46,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.511 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR ab. Mit Abgaben von 25,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,89 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,74 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|02.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
